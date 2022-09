A la Une . ​Assassinat au Tampon : les enquêteurs déterminent l'environnement et les habitudes de la victime

Plus de 24 heures après la découverte du corps d’une sexagénaire à son domicile du Tampon, le mystère reste entier. Par IS - Publié le Dimanche 4 Septembre 2022 à 17:32

Il n'y a pas de suspect à ce stade de l’enquête et donc aucune interpellation ce dimanche soir. L’enquête sur la mort violente d’une sexagénaire au Tampon ne fait que commencer.

Les enquêteurs explorent chacune des hypothèses en déterminant l'environnement et les habitudes de la victime. Ils ne négligent aucun détail d’autant plus qu’en ouvrant une piste, l'éventail des possibles s'ouvre un peu plus. Rien ne saute aux yeux pour l'instant, selon une source proche du dossier.



Samedi matin, chemin Farjeau, une femme de 68 ans était retrouvée par une amie, inanimée à son domicile. Les gendarmes se rendent dans le quartier de Trois Mares et passent rapidement la main à leurs collègues de l’identification criminelle.



La sexagénaire a visiblement succombé à des coups portés à l'aide d'une arme blanche.



Une enquête a été ouverte par le parquet de Saint-Pierre pour assassinat. Les investigations ont été confiées aux gendarmes de la section de recherche. Ce dimanche soir, le suspect court toujours.