La grande Une "​Arnaque à la 3e dose" : La police appelle à la prudence

La police alerte sur le démarchage d'une personne, se présentant en tant qu’infirmier libéral chez des personnes âgées, en proposant une troisième dose de vaccin. Par NP - Publié le Mardi 8 Février 2022 à 08:01

Une personne, se disant infirmier libéral, se présente au domicile de personnes âgées pour leur proposer une 3è dose de vaccin contre la Covid-19. Personne n’a été mandaté pour une telle mission, ou autre, soulignent les forces de l’ordre.







Campagne de vaccination



Le Vaccinobus poursuit sa tournée dans toute l'île et s'arrêtera :

Le 7 février sur le parking du Leroy Merlin du Port, de 8h30 à 18h.

Le 8 février sur la place Michel Debré à Bras-Panon (en face de la mairie), de 8h30 à 18h.

Le 9 février sur la place de la Mairie à Saint-Benoît, de 8h30 à 18h.

Le 10 février sur la place de la Mairie de la Plaine des Palmistes, de 8h30 à 18h.

Les 11 et 12 février au centre commercial Leclerc Portail, de 8h30 à 18h.

Médecins et infirmiers informeront et prendront en charge les personnes toute la journée (1ère dose, 2ème dose ou dose de rappel).

