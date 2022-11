A la Une . ​Ardennes : Un père et sa fille meurent percutés par un train

Un drame s'est produit à la gare de Donchery le 14 novembre dernier, dans les Ardennes. Un père et sa fille de 16 ans sont morts percutés par un train de marchandises vers 19 heures.

Les deux victimes traversaient les voies à pied au moment du passage du train. La gare n’est pas équipée de passages souterrains pour se rendre d’une voie à l’autre, précisent les autorités.



Le conducteur du train a vu les personnes traverser et a activé le système d’alarme mais il était déjà trop tard. Père de 47 ans et sa fille de 16 ans sont morts sur le coup.



Toute la famille a traversé la voie en même temps. La mère de l'adolescente n'a pas été renversée et a survécu au drame. Un autre homme qui se trouvait avec eux a lui aussi échappé à l'arrivée du train.



La SNCF indique dans un communiqué attendre de connaître les résultats de l'enquête mais assure que la gare était éclairée.