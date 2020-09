Faits-divers ​Après Wilson Titus, ses anciens collaborateurs présumés veulent sortir de prison

Un des frères R. impliqué dans un trafic de stupéfiants, la relève de Wilson Titus, demandait ce mardi à sortir de prison en attendant son procès. Par Soe Hitchon - Publié le Mardi 1 Septembre 2020 à 17:49





Parmi le nombre important de suspects dans l’affaire du trafic qui a continué malgré l’incarcération de la tête présumée du réseau,



Pour rappel, le premier trafic dans les villes du Port, de Saint-Denis et Saint-Paul de 2016 à 2018 impliquait 14 autres personnes. Une fois Wilson Titus en prison, la cocaïne, l’ecstasy, la MDMA et le cannabis a continué de circuler dans l’Est et l’Ouest grâce au travail d’un second groupe.



Ce mardi, c’était à nouveau l’un d’eux – détenu à Domenjod depuis décembre dernier – qui demandait à être placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès. En effet, sa détention provisoire a été prolongée en août et il en a fait appel.



Père de cinq enfants, avec son emploi qui l’attend à la sortie, il affirme avoir "pris conscience de (ses) bêtises qui sont graves". "Ça s’appelle un délit, pas une bêtise", reprend la présidente d’audience.



Le détenu avoue : "Neuf mois de prison ça fait mal. J’ai pris un coup là, je prends mes responsabilités". Il demande alors une dernière chance mais l ‘avocat général lui rappelle les 12 condamnations sur son casier judiciaire. "On vous a donné 12 fois une chance".



