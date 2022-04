​Apprendre à respirer pour mieux vivre

Selon Théodore Hoarau, président de la Mutualité de La Réunion, on perdrait 5% de sa capacité pulmonaire tous les 10 ans si on ne fait rien. “On sait respirer à la naissance, bien sûr, mais on désapprend à respirer. Il y aurait 99% de la population qui respire mal", avance-t-il.



Pour améliorer nos capacités respiratoires, la Mutualité de La Réunion propose le programme "Respirons la santé". Le planning d'exercices se veut “à la portée de tous” et “ça ne coûte rien”, promet Théodore Hoarau.



Inspiré de la méthode Wim Hof, le programme comprend trois ateliers de respiration. Le premier consiste à apprendre les bases du “bien respirer”, le deuxième, atelier de perfectionnement, comprend des techniques de respiration pour gérer le stress, le sommeil ou encore la concentration, et le troisième, l’atelier confirmé, propose des techniques de rééducation à la respiration et de la respiration guidée “boom”.



Pour mener ces ateliers, les coachs ont été formés par Leonardo Pelagotti. Il y a 7ans, l’ancien gymnaste et ingénieur a changé de vie pour s’installer dans la nature et a commencé à s'intéresser à la respiration avant de fonder Inspire Potential.



Bien que respirer soit une faculté essentielle, il rappelle les bons gestes à adopter : “Une bonne respiration est une respiration faite par le nez, l’organe de la respiration, et on utilise le diaphragme, notre muscle respiratoire juste en bas des poumons. L’idéal c’est aussi d’avoir un rythme plutôt lent, c’est un outil considérable pour notre gestion du stress au quotidien. Léonardo prône également une respiration silencieuse”.



Gratuit, "respirons la santé" vise à amener tout le monde à mieux gérer son stress et améliorer sa tolérance en CO2.



"Nous avons commencé le programme Respirons la santé depuis quelques mois. Moi-même, je peux en témoigner parce que je la pratique matin et soir, les résultats sont exceptionnels. C’est à la portée de tout le monde, c’est gratuit, chacun peut s’inscrire dans tous les coins de l’île. Apprendre à respirer, c’est apprendre à vivre. Quand nous savons que le secret de la longévité c’est la capacité respiratoire, on a intérêt à bien respirer. Ceux qui pratiquent le programme Respirons la santé mesurent à quel point ils respiraient mal et combien ils se sentent mieux maintenant", assure Théodore Hoareau.



À l’occasion de la journée mondiale de la respiration le 11 avril prochain, la Mutualité de La Réunion organise divers événements au quatre coins de l’île pour initier le plus grand nombre à cette méthode de respiration. Théodore Hoarau espère atteindre 1000 pratiquants d’ici la fin de l’année 2022.



Une webconférence d’introduction aux bienfaits de la respiration viendra ponctuer cette journée, à 18h00, sur la page Facebook de Muta.



Une expérience qui devrait être renouvelée chaque année, avec de nouveaux challenges.