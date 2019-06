​Anna Blard rejoint Jean-Hugues Ratenon pour les municipales

Elle a quitté la municipalité de Bras Panon avec fracas au mois de mai dernier, Anna Blard rejoint l’opposant Jean-Hugues Ratenon dans la perspective des municipales 2020.



L’élue siégeait dans l’équipe de Daniel Gonthier depuis 2014. Mais la collaboration a tourné au vinaigre. "Durant cette période, j’ai constamment été aux côtés de la population panonnaise bien que vous ayez pris soin de m’affecter à un simulacre de délégation", révélait Anna Blard au moment de claquer la porte de la mairie.



L’élue avait accusé le maire de n’afficher du respect que pour très peu d’élus et de collaborateurs qui ne siègent que dans le but d’atteindre le quorum lors des réunions. "Vous ne cessez de vous comporter comme un dictateur absolu et vos méthodes font de vous un bien mauvais despote qui n’entend malheureusement plus le peuple. Ne partageant pas cette idéologie malsaine", Anna Blard, annonçait le 19 mai démissionner de sa fonction de conseil!ère municipale.



Après ce départ, c’est donc dans le camp de Jean-Hugues Ratenon que l’élue a décidé d’inscrire son action politique.



L’actuel député France Insoumise de la 5ème circonscription a déjà dévoilé, fin avril, son intention d’être candidat à Bras Panon en 2020.