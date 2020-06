A la Une . ​Andry Rajoelina annonce la production de véhicules made in Madagascar

Le président malgache a dévoilé hier son projet de faire fabriquer sur le sol malgache des véhicules et des motos made in Mada. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 25 Juin 2020 à 12:17 | Lu 125 fois

Andry Rajoelina a annoncé le lancement d’une chaîne de production de véhicules sur son territoire. L’usine de montage de la future "GasyCar" sera implantée dans la Grande Ile à l’horizon 2023.



"Tous les besoins du peuple malgache doivent être produits localement. Et le développement industriel est la clé de la prospérité du pays", a déclaré Andry Rajoelina. Le lancement de GasyCar sera accompagné de l'ouverture de magasins dédiés aux produits GasyCar et l’autre phase de ce lancement concernera la construction d'une entreprise manufacturière dont la mission sera de fabriquer 50% des composants des futurs véhicules. La mise en place de ce projet ambitieux passe par la création d'une joint-venture impliquant des sociétés chinoise et allemande dont les noms n’ont pas été dévoilés hier. Si le marché local est privilégié, les véhicules pourraient être commercialisés ailleurs dans le monde.



Avec l’implantation d’une chaîne de production industrielle lourde, le président Andry Rajoelina estime pouvoir favoriser le retour de nombreux professionnels malgaches travaillant à l'étranger mais qui sont prêts à rentrer chez eux et à apporter leur expérience au développement de l'industrie malgache.



La présidence de Madagascar enchaîne les annonces sur le terrain de la (ré)industrialisation du territoire. Le 15 juin, lors de la réception de produits pharmaceutiques destinés à la crise du Covid-19, le président de la République avait annoncé le lancement d’une unité pharmaceutique chargée de la production de médicaments là aussi "made in Madagascar" avec la participation de scientifiques malgaches.



"Désormais, nous sommes préparés à concurrencer les Big Pharma", avait-il osé le défi. Cette nouvelle usine pharmaceutique qui portera l’appellation de "Pharmalagasy" sera inaugurée ce jeudi 25 juin, le président avait en effet promis que cette inauguration aurait lieu avant le 60ème anniversaire de l’Indépendance du pays le 26 juin.



Des prototypes de SUV ont été dévoilés durant cette annonce présidentielle :