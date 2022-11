A la Une . ​Altercation entre clients du bureau de poste de Saint-Benoît déjà touché par une grève

Alors que plusieurs bureaux de poste sont touchés par un mouvement social, une montée de tension entre clients aurait pu mal tourner ce samedi matin. Par LG - Publié le Samedi 5 Novembre 2022 à 13:00

Deux clients dans la file d’attente du bureau de la Poste de Saint-Benoît ont haussé le ton ce samedi vers 10h. Une cliente a menacé un autre client à l'aide d’un couteau, sans aller plus loin fort heureusement. Appelés, les gendarmes ont pris le relais de l'agent de sécurité présent dans l'agence postale.

Alors que la raison de cette altercation n’a pas été mis en évidence, cet incident vient illustrer parfaitement l’importance de maintenir une présence humaine dans les bureaux de poste, selon Loïc Désirée, le secrétaire général de la CGTR FAPT.



Vers un seul agent par bureau



La direction prévoit de maintenir qu’"un seul agent dans 3 bureaux, ceux de Plaine des Palmistes, Sainte-Anne et Sainte-Rose​", regrette Loïc Désirée, là où ils fonctionnent à deux agents à ce jour. Une réduction des moyens humains qui arrive au même moment qu’une montée en régime des bornes automatisées.



"L’altercation de ce matin, c’est la preuve qu'un agent ne peut pas tenir un bureau seul", explique-t-il alors que le bureau était tenu par un agent non gréviste.



Cinq bureaux, tous situés dans l’Est de l’île, sont concernés par ce mouvement social selon la CGTR qui a donc mis à exécution son préavis de grève depuis ce jeudi. Il s’agit des bureaux de Saint-Benoit centre ville, de Sainte-Anne, de Bras Panon, de la Plaine des palmistes et de Sainte-Rose.



La grève illimitée se poursuit lundi matin et "pourrait s’étendre à d’autres secteurs", entrevoit Loïc Désirée, si la direction n’a toujours pas répondu à l’inquiétude du personnel gréviste d'ici là.