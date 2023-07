La grande Une ​Allocation de rentrée scolaire : Découvrez combien vous allez percevoir

L’Allocation de rentrée scolaire sera versée prochainement sur les comptes des parents en vue des achats de la future année scolaire. Le montant de l'aide, versée sous condition, a augmenté. Par NP - Publié le Vendredi 7 Juillet 2023 à 06:02

Cahiers, sacs, stylos et autres fournitures scolaires, mais aussi vêtements et chaussures, l'allocation de rentrée scolaire (ARS) permet aux familles bénéficiaires de faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire.



L’ARS est versée aux parents ayant des enfants âgés de 6 à 18 ans, qu’ils soient scolarisés, en apprentissage ou pris en charge dans un établissement d'accueil spécialisé, sous conditions de ressources.



Le versement (ou non) de la prestation dépend des conditions de ressources du foyer à N-2, soit les ressources 2021 du foyer pour l'ARS de la rentrée 2023. Il suffit de se référer au revenu net imposable qui figure en page 2 de l'avis d'imposition.



Les plafonds à ne pas dépasser sont les suivants :



- 25 775 € pour 1 enfant à charge

- 31 723 € pour 2 enfants à charge

- 37 671 pour 3 enfants à charge

- 43 619 € pour 4 enfants à charge

puis 5 948 € par enfant supplémentaire.



Les montants, qui ont augmenté en avril dernier, sont fixés en fonction de l'âge de l'enfant :



6 à 10 ans : 398,09 €



11 à 14 ans : 420,06 €



15 à 18 ans : 434,60 €

Comme chaque année, l’aide sera versée automatiquement sur les comptes des allocataires de la CAF ou par la Mutualité sociale agricole (MSA) pour ceux qui dépendent du régime agricole, au début du mois d'août, avant la rentrée, le temps pour les parents d’assurer les achats de la fameuse liste d’effets scolaires et les marmailles d’être prêts pour une nouvelle année sur les bancs de l’école.



Si l’enfant a moins de 6 ans et rentre au CP, le parent devra cependant transmettre un certificat de scolarité à la CAF. De la même façon, si l’enfant a entre 16 et 18 ans, il faudra déclarer que celui-ci est toujours scolarisé ou en apprentissage depuis le site de la CAF.