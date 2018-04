Faits-divers ​Allemagne : Une voiture fonce dans la foule, le suspect présentait des troubles psychologiques

Une voiture a foncé dans la foule dans la ville de Münster, située dans le nord-ouest de l'Allemagne, ce samedi. Le conducteur du véhicule a foncé sur une terrasse de café où se trouvaient de nombreuses personnes.



Son conducteur s’est ensuite donné la mort avec une arme à feu, dans son véhicule.



Le bilan provisoire est, samedi soir, de deux morts, deux salariés du restaurant, en plus du conducteur de la fourgonnette. Un porte-parole de la police confirme que ce geste délibéré a blessé une trentaine de personnes, dont six sont dans un état grave.



Plus tard dans la nuit, la police a confirmé que l’homme, âgé de 48 ans, était originaire de Rhénanie-du-nord-Westphalie. Il vivait à deux kilomètres du lieu du drame.



Selon les informations de Spiegel, le suspect présentait des troubles psychologiques. La chaîne de télévision publique ZDF assure qu’il avait tenté, il y a peu, de se suicider.



Son appartement a été perquisitionné par la police de Münster qui continue de rechercher les motivations de son acte, pour l’instant non encore élucidés.



La chancelière Angela Merkel s’est dite "profondément bouleversée" par "les terribles événements" de Münster. "Tout sera fait pour élucider cette affaire et soutenir les victimes et leurs proches", a ajouté la chancelière. Le président français Emmanuel Macron a présenté ses condoléances à l’Allemagne pour "l’attaque de Münster". C’était avant que la piste de l’acte terroriste ne soit exclu. Zinfos974 Lu 7123 fois





