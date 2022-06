A la Une . ​Alcool, violence et jalousie : L’enfant de 8 ans s’interpose pour protéger sa mère

Malgré une demande de nullité qui semblait fondée, le tribunal correctionnel a jugé, ce mardi, un prévenu trentenaire alcoolique et violent qui échappe de peu à l’incarcération. Par Isabelle Serre - Publié le Mardi 7 Juin 2022 à 16:55

Frédéric L. a un problème avec l’alcool. Et comme il se décrit comme quelqu’un de très jaloux, lorsque sa compagne reçoit des nouvelles de ses ex conjoints, il s’énerve et donne des coups.



Mais ce 26 novembre 2021, alors qu’il balance des gifles à sa moitié, l’enfant de cette dernière, qui rentre de l’école et assiste à la scène, s’interpose. À 8 ans, le marmaille est saisi à la gorge par son ti père qui aurait pu l’étrangler.



Interrogé sur cet acte odieux, Frédéric L. se justifie en décrivant un enfant difficile qui n’écoute rien à l’école et qui pose des problèmes au voisinage. "J’ai peur qu’ils portent plainte", assure le prévenu qui n’a décidément rien compris.



Le jour des faits, le couple avait ingurgité un litre de rhum. D’autres faits de violences ont émaillé leur histoire et seront jugés en septembre prochain.



En défense, Me Catherine Moissonnier a demandé la nullité du procès de son client suite à une erreur de procédure du parquet n’ayant pas respecté les délais de saisine du tribunal. Ce dernier n’a pas accédé à une demande qui semblait pourtant fondée.



En attendant son futur procès qui pourrait bien l’envoyer derrière les barreaux, Frédéric y échappe de peu. Les juges ont suivi les réquisitions de la représentante de la société et condamné le trentenaire à 15 mois de prison dont 7 avec sursis probatoire. La partie ferme de la peine sera effectuée sous surveillance électronique.