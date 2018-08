Courrier des lecteurs ​Alain NIVET à Karl BELLON

Je me permets ce titre parce-que Karl Bellon et moi nous connaissons. En effet , nous avons été au lycée du Butor à la même époque, au tout début du lycée, dans les années 70.



Karl, je suis cette affaire dont tu es un ardent défenseur : celle des paillotes, illégales selon toi..



Je pense que tu es un homme censé bien que ton parcours politique chaotique prête à interprétation...Itou pour tes intérêts immobiliers personnels



Ma question : qui compose ton association « Défense du Domaine Public Maritime « ?



Le détail des CSP (catégories socio professionnelles), les origines de tes membres (zoreils/ créoles) et leurs orientations politiques (verts et Ecolos), leur nombre, permettraient peut être un nouvel éclairage.



Nous, réunionnais, avons besoin de cet éclairage pour nous faire une idée de ton action, et peut-être prendre position .



Dans l’attente , Karl,



Cordialement,

Alain NIVET Alain Nivet Lu 136 fois





Dans la même rubrique : < > Et en même temps… L’Inde pleure la disparition de Karunanidhi