​Air Madagascar reproposera bientôt deux vols hebdomadaires Madagascar/Réunion

Par NP - Publié le Lundi 11 Avril 2022 à 17:06





Alors que depuis plusieurs semaines, le ciel de Madagascar fait languir les compagnies aériennes , une ouverture se profile à l’horizon. La compagnie Air Austral a présenté, à la fin du mois dernier, son intention de reprendre les vols entre La Réunion et Tamatave. C’est désormais au tour d’Air Madagascar d’annoncer la desserte de deux vols par semaine vers et au départ de Gillot et Antananarivo. Les vols, effectués par les appareils ATR de la compagnie, sont prévus à compter du 20 avril prochain tous les mercredis et les samedis.Le ministre des Transports et de la météorologie, dont les déclarations quant aux relations de la Grande Île et de la compagnie réunionnaise ont largement été commentées, voit comme seule solution à l’envolée des tarifs "le retour d’Air Madagascar sur la scène des échanges aériens, notamment dans l’océan Indien", relate la presse malgache.Les tarifs d’Air Madagascar sont d'ores est déjà affichés : à partir de 367 euros pour un billet aller-retour au départ d’Antananarivo et à partir de 409 euros au départ de La Réunion.Ces tarifs sont à titre indicatif, a précisé Air Madagascar, qui ajoute que ceux-ci pourront changer en fonction des sièges disponibles et du cours du change.