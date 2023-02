A la Une .. ​Air France est-elle poussée dans les bras de Corsair ?

Par LG - Publié le Mardi 28 Février 2023 à 13:24





Dans l’optique d’un code share avec Corsair, Air France pourrait donc laisser à cette dernière les liaisons de et vers les Caraïbes et l’océan Indien tandis que la compagnie à l’empennage tricolore français pourrait se focaliser vers l’Afrique et l’Asie, bien "plus rentables" indique Tourmag. Corsair avait jusqu’à cette fin février 2023 pour boucler sa restructuration financière. La compagnie antillaise a réussi son pari de réunir presque 30 millions d’euros de ses actionnaires à la date limite imposée par le ministère de l’Economie.Selon Tourmag , les anciens actionnaires ne sont pas les seuls à consentir ce nouvel effort financier puisque trois nouveaux actionnaires ont manifesté un intérêt pour la compagnie aux Airbus A330 néo.Grâce à ce tour de force conclu en temps et en heure, la compagnie espère convaincre l’Etat d’aller jusqu’à au moins 80% d’effacement de ses dettes atteignant 250 millions d’euros.Ce contexte financier tendu inciterait donc l’Etat - qui n'a plus de marge de manoeuvre vis-à-vis de Bruxelles - à pousser une compagnie qu’il a énormément accompagnée durant la crise sanitaire à se rapprocher de Corsair.Ce rapprochement pourrait prendre la forme d’un partage de code, selon les informations de Tourmag.Le partage de code consiste en un accord qui permet aux compagnies de proposer à ses passagers des réservations dont le vol peu être opéré par une compagnie partenaire sur ses autres destinations.Cette configuration pourrait également intéresser Air France à un autre titre puisque la compagnie est engagée dans une course à l'accroissement face à la compagnie Lufthansa et IAG.Dans l’optique d’un code share avec Corsair, Air France pourrait donc laisser à cette dernière les liaisons de et vers les Caraïbes et l’océan Indien tandis que la compagnie à l’empennage tricolore français pourrait se focaliser vers l’Afrique et l’Asie, bien "plus rentables" indique Tourmag.