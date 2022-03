A la Une . ​Air France-KLM : Le prix des billets d’avion a augmenté

Conséquence de la flambée des prix du kérosène, les compagnies aériennes tentent d’amortir les frais en augmentant leurs tarifs. Par NP - Publié le Mardi 22 Mars 2022 à 11:13





Les voyageurs paient la hausse des prix



Air France-KLM annonce la couleur : les surcoûts seront répercutés sur les clients.



“Les coûts des carburants comptent pour 20 à 30% de nos coûts globaux, ce qui veut dire que l’augmentation du prix du pétrole a tout de même un impact très important sur l’ensemble de nos compagnies. Et c’est pourquoi nous avons décidé hier d’augmenter le coût des billets” , a déclaré le porte-parole de la compagnie à



Depuis le 17 mars, les voyageurs font déjà face à une hausse du prix du billet d’avion sur les long-courriers.



“ Nous avons augmenté le prix des billets depuis le 17 mars 2022, sur les vols long-courriers, pour un montant qui varie selon la destination et l’offre de voyage“, a précisé la compagnie.



Pour un vol Paris-La Havane ou une autre destination des Caraïbes, il faut compter une augmentation de 40 euros, a-t-il illustré.



La politique de couverture permet aux compagnies de se prémunir des risques liés à une éventuelle augmentation du prix des carburants, en achetant au préalable à prix fixe.



Malgré cet achat anticipé de kérosène, le porte-parole d’Air France-KLM a expliqué n'avoir pour 2022 “que 28% [du] besoin en carburant qui n'est pas couvert”.



D'autres compagnies aériennes envisagent de suivre le mouvement, en fonction de leur degré de couverture, notamment les compagnies low-cost, davantage touchées.



