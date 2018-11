A la Une ... ​Air France, Corsair, XL Airways, Air Austral : Le point sur les vols

Air France informe ses passagers qu’en raison des difficultés pour accéder à l’aéroport Roland Garros :



-Le vol AF671 du 20 novembre initialement prévu à 21h45 partira plus tôt dans la journée à 13h00.

L’enregistrement du vol commencera à 7h30 le matin.



Air France invite tous les passagers à prendre leurs dispositions pour une arrivée au plus tôt à l’aéroport.



Corsair : En raison du mouvement des gilets jaunes toujours en vigueur sur l’île de la Réunion et à la demande expresse des autorités aéroportuaires et de la Préfecture, les vols de nuits ne peuvent être maintenus pour des raisons de sécurité.



En conséquence, le vol SS 911 du 20 novembre 2018 à destination de Paris-Orly initialement prévu à 22h30 est avancé le jour même à 13h30, heure locale, au départ de Saint-Denis de la Réunion.



L’arrivée est prévue à Paris-Orly à 22h00.



L’enregistrement s’effectuera de 09h30 à 12h30.



En raison des très fortes perturbations sur le réseau routier, Corsair recommande à ses clients d’anticiper leurs déplacements pour rejoindre l’aéroport de Roland Garros, et les inviter à consulter le site de la compagnie mis à jour régulièrement.



Modifications des billets



Compte tenu de la situation exceptionnelle, la compagnie met en place les mesures commerciales suivantes, pour les billets de et à destination de l’île de la Réunion :



- Pour tout type de billet : modification du vol sans frais sur une période de 6 mois, avec réajustement tarifaire si le tarif initialement réservé n’est plus disponible. La modification de la date du vol est possible dans la limite de la validité du billet.  Remboursement possible en fonction des conditions des billets.



- Pour les billets non remboursables, la compagnie proposera un avoir d’une validité d’un an. Corsair tiendra ses clients informés de l’évolution de la situation.



Air Austral : Malgré tous les efforts entrepris par la compagnie pour maintenir son programme des vols initial, la compagnie se voit contrainte de procéder à l'annulation de son vol UU945 Réunion Marseille prévu ce soir à 23h15, lundi 19 novembre 2019. En effet, suite aux conditions qui vont en se dégradant sur les routes de l'île de La Réunion en raison des manifestations, les équipages ne seront pas en mesure de rejoindre l'aéroport pour opérer normalement le vol. Le vol UU945 Réunion Marseille est reporté à demain matin, mardi 20 novembre 2018. Le décollage est prévu à 08h15 heure locale. Les passagers concernés par cette modification seront contactés individuellement par la compagnie par SMS et/ou email. la compagnie Air Austral se voit par ailleurs contrainte de procéder à des modifications de son programme des vols sur sa liaison Réunion-Maurice pour la journée de demain, mardi 20 novembre 2018. La compagnie précise que tous les passagers seront transportés avec, cependant, des modifications d'horaires de vol plus ou moins importantes. Demain, mardi 20 novembre 2018 : Réunion > Maurice : > Les passagers du vol UU102 Réunion - Maurice du mardi 20 novembre 2018 prévu à 07h05 sont reportés sur le vol UU106 du même jour. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 13h30 heure locale > Les passagers du vol UU104 Réunion - Maurice du mardi 20 novembre 2018 prévu à 10h25 sont reportés sur le vol UU106 du même jour. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 13h30 heure locale > Le vol UU106 Réunion - Maurice du mardi 20 novembre 2018 prévu à 13h30 est maintenu aux mêmes horaires > Les passagers du vol UU108 Réunion - Maurice du mardi 20 novembre 2018 prévu à 16h50 sont avancés sur le vol UU106 du même jour. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 13h30 heure locale > Les passagers du vol UU130 Réunion - Maurice du mardi 20 novembre 2018 prévu à 21h40 sont avancés sur le vol UU106 du même jour. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 13h30 heure locale Maurice > Réunion : > Les passagers du vol UU103 Maurice - Réunion du mardi 20 novembre 2018 prévu à 08H35 sont reportés sur le vol UU107 du même jour. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 15h15 heure locale > Les passagers du vol UU105 Maurice - Réunion du mardi 20 novembre 2018 prévu à 12h00 sont reportés sur le vol UU107 du même jour. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 15h15 heure locale > Le vol UU107 Maurice - Réunion du mardi 20 novembre 2018 prévu à 15h15 est maintenu aux mêmes horaires. > Les passagers du vol UU109 Maurice - Réunion du mardi 20 novembre 2018 prévu à 18h20 sont avancés sur le vol UU107 du même jour. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 15h15 heure locale > Les passagers du vol UU131 Maurice - Réunion du mardi 20 novembre 2018 prévu à 23h05 sont avancés sur le vol UU107 du même jour. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 15h15 heure locale La compagnie regrette la gêne occasionnée. La circulation pouvant se révéler difficile et les accès contraints, la compagnie recommande par ailleurs à ses passagers de prendre les précautions nécessaires pour se rendre jusqu'aux aéroports avant l'heure limite d'enregistrement. Toutes les informations sur les vols opérés sont disponibles en temps réel sur son site internet https://www.air-austral.com/preparer-mon-vol/suivi-des-vols/modification-de-vols.html ou directement dans la rubrique "Ma Réservation"

Mesures commerciales Air Austral a souhaité mettre en place un certains nombre de mesures commerciales. Ces mesures sont applicables jusqu'au retour à la normale.

Modifications :



- Pour les passagers ayant des billets non modifiables ou modifiables avec frais, et non remboursables : Possibilité de modification sans frais/pénalités sur le montant hors taxes sous réserve de disponibilité dans la même classe de voyage des billets.



- Modifications possibles dans la limite d'un an à compter de la date d'émission du billet (Les taxes devront être réactualisées au moment de la revalidation des billets aux nouvelles dates).



- Si nouvelle réservation avec changement de saisonnalité, cette modification se fera avec réajustement sur le nouveau niveau tarifaire disponible sans pénalité.



- Autorisation de modification de destination si le client le souhaite sans pénalité avec réajustement sur le nouveau tarif applicable (si nécessaire) , dans la limite d'un an à compter de la date d'émission du billet.



Remboursements :



La compagnie Air Austral autorise le remboursement sans frais du billet, à la demande du passager. Demain, mardi 20 novembre 2018 :





