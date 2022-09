Actu Ile de La Réunion ​Air Austral : Des plats signés par la cheffe étoilée Kelly Rangama à bord

La cheffe étoilée Kelly Rangama signe 10 plats à retrouver sur les vols Réunion/Charles De Gaulle aller-retour de la compagnie Air Austral. Par SF - Publié le Jeudi 1 Septembre 2022 à 13:46

Le partenariat entre Air Austral et la cheffe étoilée Kelly Rangama devient concret. A compter aujourd’hui, les passagers de la compagnie sur vols Réunion/Charles De Gaulle et Charles de Gaulle/Réunion se verront proposer des plats signés par la cheffe réunionnaise.



“Nous avons décidé de monter en gamme et d'offrir des produits d'excellence à nos clients à forte contribution. (...) On a toujours offert un choix important à bord et on va continuer à le faire”, se félicite le directeur général de la compagnie, Joseph Bréma.



Pour créer ces plats d’excellence, Air Austral a choisi de travailler avec la cheffe étoilée réunionnaise du Faham à Paris, Kelly Rangama, pépite de la cuisine locale : “On a des valeurs communes, l'ouverture sur le monde mais aussi l'attachement aux traditions”, décrit-il .



L’élaboration des plats signature fut un véritable défi pour la cheffe qui a accepté le challenge d’amener son savoir-faire au service du ciel, consciente des difficultés liées à la restauration aérienne :



“La restauration aérienne n'a rien à voir avec la restauration classique. Il y a des contraintes diverses et tout ça a nécessité beaucoup d'ajustements", assure Bertrand Guyon, directeur régional de la Servair (en charge de l'alimentation) qui ne cache pas sa fierté d’avoir accueilli la cheffe étoilée qui a travaillé avec le chef et la brigade locale.







Le talent de Kelly Rangama à bord



“Je me suis dit, Kelly tu peux le faire !”, confie celle qui se revoit “le dimanche dans la cuisine avec papa et maman éplucher des patates douces pour faire le fameux gâteau patate”. Elle a donc misé sur l’excellence et l’authenticité pour proposer 10 plats qui puisent leurs sources d’inspirations dans les produits pi, parsemés de doux souvenirs d’enfance : “La simplicité, sans être simpliste”, décrit-elle.



Dès aujourd'hui, les passagers des classes Club Austral & Confort auront à la carte l’un des 10 plats aux saveurs de l’île réalisés. Cinq plats sont proposés sur les vols Paris/Réunion, cinq autres dans le sens Réunion/Paris.



"Tous nos passagers sur les Réunion/Paris pourront tout de même avoir accès aux plats. Ils sont proposés en extra aux passagers en classe loisir", précise la compagnie.



Tous les voyageurs de la compagnie auront la bonne surprise, à l’occasion d’un vol inaugural ce vendredi, de procéder à une dégustation.