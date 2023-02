A la Une . ​Agriculture : “Je ne viens pas les poches pleines d’argent”, lance le ministre chargé des Outre-mer

Jean-François Carenco démarre sa deuxième journée de visite à La Réunion. Il se penche aujourd’hui longuement sur les problématiques rencontrées par les agriculteurs de l’île et notamment la hausse du prix des intrants. Par BS - SI - Publié le Vendredi 17 Février 2023 à 09:46





Les agriculteurs sont poussés à se diversifier notamment à cause de l’évolution du marché de la canne à sucre à La Réunion. Mais ces derniers ont des difficultés à investir pour réaliser cette transition alors que les prix des intrants (engrais et autres matières premières) sont en forte hausse. Les maraîchers et autres planteurs se retrouvent pris en otage car la concurrence faite par les importations ne leur permet pas de répercuter l’inflation qu’ils subissent. Fruits et légumes : Se diversifier pour survivre Le ministre des Outre-mer a démarré son deuxième jour de visite à La Réunion par une rencontre avec Cyrille Melchior . Le président du Département, dont le développement de l’agriculture fait partie des compétences, a évoqué avec Jean-François Carenco les difficultés rencontrées par les planteurs et les éleveurs.Les agriculteurs sont poussés à se diversifier notamment à cause de l’évolution du marché de la canne à sucre à La Réunion. Mais ces derniers ont des difficultés à investir pour réaliser cette transition alors que les prix des intrants (engrais et autres matières premières) sont en forte hausse. Les maraîchers et autres planteurs se retrouvent pris en otage car la concurrence faite par les importations ne leur permet pas de répercuter l’inflation qu’ils subissent.



“Pour l’agriculture, il y a un problème de prix des intrants qui est fort. Je n’arrive pas avec les poches plein d’argent. Je vais essayer de trouver avec eux et le préfet les bonnes procédures pour les aider comme il faut”, déclare le ministre chargé des Outre-mer.



Jean-François Carenco demande par ailleurs à ne pas “surévaluer” les prix des intrants. Mais il se veut rassurant : “Ce qui est clair, c’est que j’ai la consigne absolue de la Première ministre qu’on ne les laissera pas tomber. Mais pour ça, il faut analyser les coûts.”



Le ministre chargé des Outre-mer se rend ce vendredi sur une exploitation agricole à Petite-Île puis à la Cilam.

