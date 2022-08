A la Une . ​Agression de Salman Rushdie : L'auteur des "Versets sataniques" poignardé, le principal suspect interpellé

L'écrivain britannique Salman Rushdie, cible d'une fatwa depuis 1989, a été attaqué au couteau ce vendredi dans un centre culturel de l'État de New York alors qu'il s'apprêtait à donner une conférence. Par NP - Publié le Samedi 13 Août 2022 à 08:14

Le livre “Les Versets sataniques”, ouvrage controversé, avait fait de son auteur, Salman Rushdie, la cible d'une fatwa lancée par l'ayatollah iranien Rouhollah Khomeiny en 1989. Le livre, dont les écrits avaient été considérés comme blasphématoires avait alors été interdit dans une vingtaine de pays.



Salman Rushdie a été poignardé ce vendredi par un individu avant une conférence de presse qu’il devait donner dans un centre culturel de New York. L’homme de 75 ans se trouvait sur la scène de l'amphithéâtre lorsqu'il a été attaqué par derrière par un homme qui lui a porté plusieurs coups de couteau "au niveau "du cou et de l'abdomen.



"Un suspect s'est précipité sur la scène et a attaqué Rushdie et un intervieweur. Rushdie souffrait d'une apparente blessure au cou après avoir été poignardé", a précisé la police de l’Etat dans un communiqué.

La seconde victime a été blessée à la tête. L’homme a, depuis, été soigné pour "une blessure au visage" et quitté l'hôpital.



La police américaine a indiqué que l’écrivain avait été transporté dans un hôpital de la région par hélicoptère. Salman Rushdie a dû être opéré dans la soirée a indiqué son agent. La gouverneure, Kathy a affirmé que l'auteur était "vivant" et qu’il recevait “les soins dont il a besoin", mais son état de santé reste inconnu.



Le principal suspect a immédiatement été arrêté et placé en détention, a indiqué la police. Il s’agit d'un jeune homme de 24 ans originaire du New Jersey qui aurait "agi seul". Une enquête a été ouverte et confiée au FBI.

Emmanuel Macron : "Salman Rushdie incarne la liberté et la lutte contre l’obscurantisme"



Depuis 33 ans, Salman Rushdie incarne la liberté et la lutte contre l’obscurantisme. La haine et la barbarie viennent de le frapper, lâchement. Son combat est le nôtre, universel. Nous sommes aujourd'hui, plus que jamais, à ses côtés.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 12, 2022