Faits-divers ​Agression d’une prostituée et son client : Les trois jeunes attendent d’être jugés

Les trois jeunes qui ont agressé et menacé une prostituée et son client à Saint-Denis devraient être jugés vendredi prochain. Par Soe Hitchon - Publié le Samedi 21 Novembre 2020 à 07:35 | Lu 378 fois

Les trois jeunes qui devaient être jugés en comparution immédiate le 2 octobre pour avoir agressé une prostituée et son client à Saint-Denis ne l'ont toujours pas été. En octobre, l’un d’eux se retrouvait sans avocat commis d’office ; l’affaire avait donc été renvoyée à ce vendredi. Mais voilà que la situation reste inchangée : il n’a toujours pas d’avocat. Renvoi donc, une deuxième fois, au 27 novembre.



Pour rappel, les trois jeunes s’en étaient pris à une prostituée et son client dans un parking à Saint-Denis. Objectif : les voler. L’un avait saisi la femme par la gorge, un autre était entré dans la voiture de l’homme, lui ordonnant de se rendre à un gabier sous des menaces de mort, entre autres. Mais la victime s’était avérée bien plus rusée. Il a conduit son véhicule à proximité du commissariat Malartic où il a grillé un feu rouge, attirant ainsi l’attention des policiers.



Face aux forces de l’ordre, les suspects nient les faits puis prétextent vouloir mettre fin à la prostitution dans la quartier. L’un n’en serait pas à son premier coup, l’autre a déjà un casier judiciaire chargé pour son âge.



Soe Hitchon Journaliste La liberté et la justice pour tous, c'est une utopie en laquelle je crois. Chaque... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité