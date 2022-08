La grande Une ​Agressé au couteau, Christopher Caroupaye mêlé à un trafic de drogue dure

Nous vous le révélions ce matin. Le fils de Jean-Bernard Caroupaye a été sérieusement blessé au visage et aux mains la nuit dernière à Saint-André. Selon nos informations, il s’agit d’une rencontre qui s’est mal passée entre un vendeur et un acheteur de drogue. Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 5 Août 2022 à 11:58





Sur un parking à l’entrée de la ville de l’Est, deux hommes s'y sont affrontés vers 22 heures après une course-poursuite, selon des témoins. L'automobiliste coursé n’est autre que Christopher Caroupaye, fils du transporteur Jean-Bernard Caroupaye, ex-boss de la puissante Fédération nationale des transporteurs routiers (FNTR).

L'hypothèse d'un règlement de comptes



​Dans l'affolement, Christopher Caroupaye heurte la devanture du commerce. Son agresseur n'a plus qu'à le cueillir et lui porter des coups de couteau. Les blessures infligées aux mains laissent apparaître qu'il s'agirait de gestes de protection. Le fils de Jean-Bernard Caroupaye a été pris en chasse par son agresseur

Grièvement blessé, il est acheminé par les pompiers vers le Groupe hospitalier Est avant d'être transféré en pleine nuit au CHU de Bellepierre.



Cette agression nocturne sur le parking d’un commerce serait liée à un trafic de drogue dure. Il pourrait s'agir d’un deal qui s’est mal déroulé pour, vraisemblablement, une histoire de dette non honorée. Selon nos informations, Christopher Caroupaye aurait tenu le rôle de vendeur dans ce trafic. Une fois qu’il sera en mesure d’être entendu après son hospitalisation, il pourra livrer sa version.



Au volant d'un bolide de location en 2019, il détruit un local de la SPA



Christopher Caroupaye s’était fait remarquer en décembre 2019 en occasionnant



"Nous avions quitté les lieux vers 11H30, l'horaire du passage des voitures approchant. L'accident s'était produit vers 14H30", nous détaillait à l’époque un membre du bureau de l’association.



