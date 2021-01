​Affaire du photographe "pervers" : Le procès de cyberharcèlement annulé

"Pervers", "pédophile", "manipulateur"… quelques exemples des termes employés par deux influenceuses en mars de l’année dernière pour qualifier un photographe. Des mots durs qu’elles ont fait circuler sur Instagram et pour lesquels elles avaient été traînées en justice. Le photographe et sa compagne avaient en effet déposé plainte pour harcèlement et l’affaire jugée devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis en juin dernier.Mais une erreur de procédure soulevée par l’avocat des jeunes femmes, Me Jean-Jacques Morel, avait entraîné la nullité de la procédure et donc l’annulation du procès. Le photographe avait donc décidé de faire appel de cette décision ; le procès en appel s’était tenu en novembre dernier.Ce jeudi, la cour d’appel a rendu sa décision : la procès est en effet annulé. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Car les deux mannequins ont également porté plainte contre le photographe pour attouchements et abus de confiance . Elles l’accusent d’avoir menti sur les marques pour lesquelles il travaillait dans le but de les photographier nues. Il aurait prétexté utiliser la peau des seins pour des retouches au niveau du visage. Elles évoquent une certaine pression, puis la honte de l’avoir écouté. D’autres filles se seraient également manifestées, dont une mineure. Retour pour ce photographe devant le tribunal correctionnel prochainement donc, cette fois-ci en tant que prévenu.