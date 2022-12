A la Une . ​Affaire Sidélec : Plus de 50.000 euros en espèces saisis lors des perquisitions

Ouverte en juillet 2022, l'enquête préliminaire visant des marchés publics truqués au Sidélec en 2021 et en 2022 a trouvé son point d'orgue ces derniers jours avec la présence dans le département de deux magistrats du parquet national financier, le PNF. Auditions, gardes à vue, perquisitions se sont succédées avec à la clé la saisie d'argent liquide et plus de 10 personnes mises en cause. Par Isabelle Serre - Publié le Vendredi 16 Décembre 2022 à 16:55

Le 28 juillet 2022, ​le parquet national financier ouvrait une enquête préliminaire suivie des chefs d’entente frauduleuse, favoritisme, recel de favoritisme et corruption passive et active de personnes chargées d’une mission de service public en bande organisée.



Cette enquête fait suite à la transmission au PNF au mois de juillet 2022 d’un signalement de la BIEC, la Brigade interrégionale d'enquête concurrence de Lyon par le parquet de Saint-Denis portant sur l’attribution de marchés publics par le Sidélec, le Syndicat intercommunal d’électricité de La Réunion, courant 2021 et 2022.

11 personnes mises en cause



C'est ainsi qu'entre le 5 décembre et le 15 décembre derniers, sous la direction de deux magistrats du PNF présents sur place, la section de recherches de la gendarmerie de Saint-Denis, la DGCCRF (la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) et la DEETS Réunion (la Direction de l'économie, de l'emploi du travail et de la solidarité) - services co-saisis - ont mené 12 opérations de perquisition dans le département, dont l’une le 7 décembre au sein du Sidélec et une autre le 15 décembre à la mairie de Sainte-Suzanne.



Le PNF confirme que plus de 50.000 euros en espèces ont été saisis lors des perquisitions, comme l'avait annoncé le Journal de l'Île ce matin. 11 personnes en tant que mis en cause,



