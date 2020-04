​Adresse à la population réunionnaise : COVID 19 : la situation est inquiétante. Soyons vigilants

Communiqué ​Adresse à la population réunionnaise : COVID 19 : la situation est inquiétante. Soyons vigilants

L’ARS a développé une analyse de la situation très inquiétante.



« Sur plus de 356 patients atteints de COVID19 depuis le 11 mars, 154 ont été hospitalisés, alors que plus de la moitié ont été pris en charge en ambulatoire.



Les lignes directrices de la prise en charge en ville des patients COVID19 en phase épidémique ont été tracées dans une instruction du ministère en date du 4 avril. »



Ainsi, le refus de fermer l’aéroport a occasionné l’arrivée de plus de 300 personnes porteuses du virus qui ont ensuite contaminé leur entourage. Cette politique du laisser-faire prend aujourd’hui en otage toute une population saine qui était bien protégée. Les auteurs de cette politique savaient qu’il n’y avait que 160 lits disponibles. Maintenant, ils vont faire du bricolage et les per- sonnes âgées dans les EPHAD sont en danger.



Le PCR attire l’attention de la population sur le fait que cette politique de tri sélectif préfigure l’annonce du premier mort. Évitons la fatalité. Reprenons confiance dans la maîtrise du confine- ment, le respect des règles d’hygiène et des barrières de protection. Cela ne sert à rien de vouloir braver la situation. Car, après un ralentissement de 3 à 4 cas par jour, le nombre de cas positifs est reparti brutalement à la hausse.



Il y a 3 mois, nous étions dans la joie des Fêtes du Nouvel An. Nous étions dans l’insouciance du danger imminent qui allait confiner 3 milliards d’habitants. Nous sommes déjà à 94 000 morts. Nous nous approchons du chiffre impensable de 100 000 morts. La France compte à elle seule plus de 12 000 morts, et à New York, des morts du COVID-19.



Nous entrons dans le week-end de Pâques, un autre grand moment de festivités et de rencontres traditionnelles. A l’insouciance d’il y a 3 mois, il faut appliquer la vigilance de tous les instants. Pas de relâchement.



Fait au Port, ce vendredi 10 avril 2020 Le Bureau de Presse du PCR







