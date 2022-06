A la Une . ​Addict aux jeux, il fait la mule pour rembourser ses dettes

Un jeune homme de 25 ans comparaissait pour avoir transporté plus de 2 kilos de résine de cannabis le 1er mai dernier. Ce sont les services des douanes qui l’ont intercepté à son arrivée à l’aéroport Roland Garros. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 3 Juin 2022 à 19:15

Yacer B., 25 ans, est arrivé le 1er mai dernier avec plus de 2 kg de résine de cannabis cachés dans des pots de gel. Les enquêteurs, lors des auditions, mettront également en exergue qu’il procédait également à des envois de colis dont un avait été intercepté avec plus d’un kilo de résine qu’il avait fait envoyer à son demi-frère de 12 ans. "Tout ce que j’ai fait, ce n’est pas justifiable. J’ai choisi la solution la plus rapide pour rembourser mes dettes, mais pas la plus maline", justifie le prévenu qui est addict aux jeux. Il présente également une particularité peu commune aux mules transportant des stupéfiants : il est militaire sous-officier dans l’armée de terre.



Il présente tout de même des similitudes communes qui sont le besoin de faire de l’argent rapidement quel que soit le risque. Il reconnaît une somme de 800€ reçue par colis. "Il n’a pas le profil type des mules mais il est dans un trafic de stupéfiants. Il est responsable logistique dans l’armée ce qui a pu l’aider dans les faits d’envoi des colis. Il a une certaine connaissance du milieu et du trafic pour lequel il opère", tance la procureure qui requiert une peine de 4 ans de prison et le maintien en détention.



"C’est un dossier fragile dont les réquisitions ne sont pas en rapport avec la réalité du dossier", répond la défense qui a déposé une demande de nullité en début d’audience. "C’est un militaire chevronné qui est addict aux jeux. Il a perdu la tête pour rembourser ses dettes. Il faut raison garder dans ce dossier", plaide la robe noire. Le prévenu est finalement condamné à 18 mois de prison avec maintien en détention et une amende douanière de 31.260€. La demande de nullité est rejetée par la présidente.



