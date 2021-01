A la Une . ​Accident mortel à Boucan : Le conducteur maintenu en détention

Le conducteur de l'Audi qui a pris la vie d'un jeune homme le 14 août dernier à Boucan Canot reste en prison en attendant son procès pour homicide involontaire. Par Soe Hitchon - Publié le Mercredi 6 Janvier 2021 à 11:39 | Lu 1133 fois

Le conducteur de l’Audi Q7 qui a ôté la vie à un jeune homme le 14 août dernier sur la RN1 de Boucan Canot ne sortira pas de prison pour l’instant. Le parquet avait fait une demande de prolongation de sa détention provisoire qui avait été accordée – B.T avait ensuite fait appel de cette décision de la chambre de l’instruction. Ce mercredi, la chambre a délibéré à nouveau sur sa détention et a conclu à son maintien en prison en attendant son procès pour homicide involontaire.



Pour l’avocate générale, cet appel montrait que le détenu était "peu respectueux" et n’avait pas suffisamment réfléchi à son comportement. Car boire et conduire, c’était une habitude pour B.T. Le libérer en période de fêtes était, selon elle, trop risqué. Elle a manifestement été entendue.



Pour rappel, B.T avait passé l’après-midi à boire à Saint-Gilles. Il avait ensuite pris la route, sa voiture s’était déportée sur la voie de gauche avant de percuter de plein fouet la petite Twingo de la victime qui est décédée sur place. Sa passagère avait quant à elle été gravement blessée. Le couple avait prévu une nuit à l’hôtel pour fêter leurs fiançailles. B.T présentait un taux délictuel d’alcool dans l'air expiré de 0,95 mg/l soit 1,90 g/l d'alcool dans le sang.



Cette audience devant la chambre de l’instruction a aussi été l’occasion de mettre un visage sur un nom : la première rencontre entre les proches de la victime et celui qui leur a pris un fils, frère et fiancé. "Il n’a pas compris", a déclaré la maman. B.T, quant à lui, a tenu à présenter ses excuses et reconnaître sa responsabilité devant la famille.



