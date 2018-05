​Accident de moto mortel à Saint-Louis

Un motard d'une trentaine d'années est décédé la nuit dernière sur une route de Saint-Louis. Les habitants du chemin La Ouette qui traverse le quartier de Plateau Goyave et qui dessert le lycée Jean Joly, ont été réveillés en pleine nuit, vers 1H du matin, par un bruit consécutif à un choc.



En sortant de chez eux, les riverains découvrent une moto accidentée avec un homme au sol. Les secours sont immédiatement appelés.



Pompiers et urgentistes du Smur prodiguent un massage cardiaque, en vain. Le décès du motard est prononcé sur les lieux du drame.



Selon les premiers constats de gendarmerie, le pilote de la 50 cm3 était seul en cause dans cette sortie de route. Sur la partie droite de la voie sur laquelle il circulait, se trouve un caniveau qui a pu le surprendre. Il a été éjecté de son deux-roues.



Sans enfant, en concubinage, il travaillait dans une ferme pédagogique à Saint-Louis. A la demande du Parquet de Saint-Pierre, un examen de corps est prévu. Il doit déceler l’éventuelle prise d’alcool ou de stupéfiants.