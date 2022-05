​À vous peuple réunionnais…

S’il vous plaît je vous en prie ne vous laissez pas prendre aux chants des sirènes de la politique inventée par le « LEADER » machiavélique de la France Insoumise et de ses tactiques destinées à démolir, certes hypocritement, la démocratie Française et la remplacer par une Mélenchoncratie à la sauce « pseudo Révolutionnaire » du siècle dernier. (3 heures d’interview à l’Express, Fidel Castro pouvait tenir 6 heures)



C’est comme pour le piment, c’est bon, mais il faut par la suite payer la Douane !



Il n’y a pas pire Narcissique que ce Mélenchon qui est si amoureux de son image qu’il n’hésite pas à dire « vous n’êtes pas des vaches sacrées c’est ma personne qui est sacrée » ou comme aussi « l’État c’est moi ».



Vous vous rendez compte de la grosse tête que ce personnage a attrapée,.



Mais le Narcissisme est toujours associé à l’Égoïsme et à la Vanité à force de s’estimer le plus beau et le meilleur pour les autres.



Ah pour parler et faire parler de lui il est très fort. Mais que faut-il attendre des promesses de cet acteur d’opérette :

Faire passer son idéologie copiée sur celles des pires régimes autoritaires autocratiques de la planète. Mettre à genoux la France quant à ses capacités financières possible, en augmentant toutes les allocations même pour les immigrés illégaux, autoriser tous les rapprochements familiaux, prolonger l’aide médicale d’état qui coûte autant, maintenir la retraite à 60 ans et le SMIC à 2000 € etc… A t-il donc trouvé un trésor sous la queue du cheval ???



Déstructurer Polices, Armées, et toutes structures sécuritaires du pays car il affiche une certaine haine à l’encontre de toutes ces unités Républicaines. Ensuite il dirigera la France avec une main de fer. Le parcours est archi connu par tant d’autres modèles mondiaux, lui qui aime autant les régimes sud- Américains avec un tantinet de dictature (????) en cadeau.



Plafonner toutes les retraites à un montant unique pour tous fonctionnaires comme privés.



Non ! Je crois qu’il se fout de la gu…de beaucoup de monde, avec un certain rictus, y compris pour ceux qui ont votés majoritairement pour lui dans les DOM.



Cette UTOPIE intéllectuelle est tout simplement CRIMINELLE.



Pire je ne suis ni MACRON compatible ni nullement satisfait de la gouvernance actuelle.



Pauvre Réunion !