A la Une . ​A Sainte-Rose et dans l'ouest, deux tortues piégées par des cordages et des fils de pêche

Deux jeunes tortues se sont retrouvées en difficulté dans des cordages ou fils de pêche ces derniers jours, l'une d'entre elles est décédée. Kélonia appelle au civisme. Par NP - Publié le Lundi 30 Mai 2022 à 11:30

Une tortue a été trouvée morte dimanche matin par des plongeurs en face du port de Sainte-Rose. L'animal se serait noyé suite à un enchevêtrement dans des cordages ou fils de pêche.



Visiblement, sa mort ne datait pas de très longtemps parce que son état était intact, sans aucune blessure. Elle aurait été prise au piège par des filets de pêche, au niveau du cou et de la nageoire. Les plongeurs qui l'ont trouvée avaient peur d'être soupçonnés de braconnage et ne l'ont donc pas ramenée.



Elle a été prise en photo, puis laissée en mer, ce qui permettra peut-être de savoir si elle a déjà été observée et enregistrée dans la base de données de photo-identification de Kélonia.



Une autre tortue reste quant à elle à sauver



Dans l'Ouest, une petite tortue imbriquée avec un hameçon et un fil a également été observée au Cap Lahoussaye. L'équipe de Kélonia a mobilisé son réseau pour lui venir en aide mais les conditions météorologiques de ces derniers jours n’ont pas permis de tenter de la retrouver pour la libérer. Le fil risque de s’emmêler dans le substrat et empêcher la tortue de remonter et respirer.



Au vu de ces événements, Kélonia rappelle que les cordages nylon, filets et fils de pêches abandonnés en mer sont des pièges mortels pour les tortues et la faune marine. Ils ne sont pas biodégradables et restent des pièges durant plusieurs dizaines d’années !