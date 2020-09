A la Une ... ​A Sainte-Marie, le funérarium tourne avec un agent non qualifié

Le funérarium intercommunal de Bois rouge, qui est au service des administrés de Sainte-Marie, Sainte-Suzanne et Saint-Denis, compose depuis fin août avec une série de défaillances au niveau du personnel habituel. Du coup, un agent avec peu d'expérience en est devenu le responsable. Un état de fait que dénoncent des spécialistes du secteur. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 16 Septembre 2020 à 10:23 | Lu 2201 fois

Depuis le 31 août, le cimetière intercommunal de Bois Rouge à Sainte-Marie est géré par un agent n’ayant pas les qualifications requises. Selon nos informateurs, la fin des municipales est venue rebattre les cartes au niveau des ressources humaines.



Alors qu’en temps normal, le centre est chapeauté par trois agents, il est donc géré depuis fin août par un agent n’ayant que le diplôme de maître de cérémonie et avec seulement trois mois d’expérience en tant que "porteur". Un niveau de qualification qui ne l’autoriserait donc pas à gérer le funérarium, nous confirme un professionnel du milieu funéraire.



Coïncidence ou non, les trois agents habituels sont tous en arrêt maladie, obligeant sans doute la Cinor à composer avec les moyens du bord et à propulser comme responsable de fait, un agent pourtant non qualifié. Nous aurions aimé confirmer ces éléments avec la Cinor mais nos relances depuis le 7 septembre n’y ont rien fait, pour le moment.