​A Saint-Denis, un homme meurt poignardé par sa femme

Comment les événements se sont enchaînés dans cet appartement d’un immeuble de la Chaumière ce vendredi soir ? Les policiers du chef-lieu en attendent beaucoup de la version que livrera la mise en cause. Depuis son geste, et après un passage par la cellule de dégrisement, elle est placée en garde à vue.



Vers 22H30, un vacarme accompagne une nouvelle fois la soirée dans cet immeuble érigé dans le quartier de la Chaumière. Les bruits proviennent encore de cet appartement où un couple et ses trois enfants habitent.



Pour une raison qu’elle donnera peut-être, la compagne s’arme d’un couteau de cuisine et poignarde son conjoint. Le coup s'avère fatal malgré l’intervention des secouristes. La victime est âgée de 44 ans. Sa compagne sera déférée au parquet à l’issue de son audition en vue de sa très probable mise en examen pour homicide volontaire.