Communiqué ​5ème édition du Forum Sup’ des formations du Tertiaire





Un focus inédit sur le large spectre de formations dans le secteur tertiaire à La Réunion



Cinq filières du tertiaire mises en avant

Le tourisme, l’immobilier, le transport et la logistique, le commerce, l’administration, la comptabilité et la gestion sont les cinq filières mises en avant pour cette cinquième édition qui a pour objectif de permettre aux lycéens futurs étudiants venus de toute l’île, de découvrir un large panel de formations disponibles et des métiers correspondants dans le secteur tertiaire sur l’île : des formations qui font écho aux besoins du territoire en terme d’emploi dans ces filières qui restent dynamiques et qui sont à la recherche de compétences. Découvrir ces formations c’est aussi découvrir le panel des métiers qui s’y rattachent : commercial, comptable, agent immobilier, assistant administratif, responsable logistique. Notons que La Réunion présente aujourd’hui les caractéristiques d’une économie moderne, dont les services constituent la principale source de création de richesse. La tertiarisation de l’économie réunionnaise se poursuit et l’ensemble des services représentent 85% de la création de richesse sur l’île (source :



Le forum est aussi l’occasion pour les établissements de présenter leurs nouveaux parcours de formation, comme par exemple Le lycée Saint-Charles qui proposera dès la rentrée scolaire 2020-2021 un BTS Tourisme. Depuis la rentrée scolaire 2019, le comité de pilotage de la 5ème édition du Forum Sup’ des Formations du Tertiaire, composé des directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT) des établissements des lycées Boisjoly Potier, Antoine de Saint Exupéry et Antoine Roussin, des Centres d’Information et d’Orientation du Tampon et de Saint-Louis et de l’équipe opérationnelle de la Cité des métiers de La Réunion, travaille sur l’événement afin de proposer une journée riche en informations et en nouveautés. L’objectif majeur est de proposer une édition inédite et surtout une journée qui se veut utile pour les lycéens de Terminale, qui en cette période de l’année scolaire sont en questionnement sur leur orientation et sur leur futur choix de formation dans le cadre de la construction de leur parcours ! 2000 lycéens sont attendus sur la journée.Le tourisme, l’immobilier, le transport et la logistique, le commerce, l’administration, la comptabilité et la gestion sont les cinq filières mises en avant pour cette cinquième édition qui a pour objectif de permettre aux lycéens futurs étudiants venus de toute l’île, de découvrir un large panel de formations disponibles et des métiers correspondants dans le secteur tertiaire sur l’île : des formations qui font écho aux besoins du territoire en terme d’emploi dans ces filières qui restent dynamiques et qui sont à la recherche de compétences. Découvrir ces formations c’est aussi découvrir le panel des métiers qui s’y rattachent : commercial, comptable, agent immobilier, assistant administratif, responsable logistique. Notons que La Réunion présente aujourd’hui les caractéristiques d’une économie moderne, dont les services constituent la principale source de création de richesse. La tertiarisation de l’économie réunionnaise se poursuit et l’ensemble des services représentent 85% de la création de richesse sur l’île (source : www.habiter-la-reunion.re ).Le forum est aussi l’occasion pour les établissements de présenter leurs nouveaux parcours de formation, comme par exemple Le lycée Saint-Charles qui proposera dès la rentrée scolaire 2020-2021 un BTS Tourisme.

Les points clés de la nouvelle édition

35 partenaires exposants qui recevront les lycéens pour les renseigner, les orienter sur les formations et les guider dans leur parcours d’orientation.

Des stands d’informations pour présenter les (nouvelles) formations, l’alternance ainsi que les aides et dispositifs liés aux études post-bac, aux bourses et au logement étudiant.

Des ateliers et accompagnements Parcoursup animés par les psychologues de L’Education nationale.

Des tests d’orientation et de centres d’intérêt mis à disposition au sein de la Cité des métiers.

Des conférences d’une heure sur différentes formations où enseignants et étudiants présenteront les qualités à avoir et/ou à développer pour ces formations, le contenu des formations, les poursuites d'études possibles, les métiers et débouchés.

Des « Kozpoudi Métiers » qui sont des temps d’échanges avec des professionnels des différentes filières représentées cette année au forum afin de mieux comprendre les métiers, leur réalité et leur évolution.

Un livret pédagogique mis à disposition des élèves en amont du forum afin de préparer au mieux leur visite et leur prise d’information le jour du forum.

Les rendez-vous phare de la journée

Au programme à l’intérieur de la Cité des métiers

Ateliers « Parcoursup’» animés par les psychologues de l’Education nationale

Consultation autonome des fiches métiers et possibilité de faire des tests

d’orientation via la plateforme ParcouréO

d’orientation via la plateforme ParcouréO Des sessions d’informations collectives sur l’alternance Les rendez-vous du Pôle conférence (sur inscription sur

Conférences « Formations »

Pour chaque conférence (d'une heure maximum), des enseignants et des étudiants présenteront les qualités à avoir et/ou à développer pour ce type de formations, le contenu des formations, les poursuites d'études possibles, les métiers et débouchés. Suivront ensuite des échanges entre le public et des enseignants et étudiants.

Présentation des formations en Gestion et Comptabilité : Session 9h-10h / Session 13h30-14h30

Présentation des formations en Commerce : Session 9h-10h / Session 13h30-14h30

Présentation des formations en Administration et Logistique Session 9h-10h / Session

13h30-14h30

Kozpoudi « Métiers »

Chaque Kozpoudi (d’une heure maximum) permet aux lycéens d’échanger avec des professionnels du secteur et de mieux comprendre les métiers. Kozpoudi Les métiers de la comptabilité Session 10h-11h / Session 14h30-15h30

Kozpoudi Les métiers de l’administration et de la logistique Session 10h-11h / Session

14h30-15h30

14h30-15h30 Kozpoudi Les métiers du commerce Session 10h-11h / Session 14h30-15h30 Au programme à l’intérieur de la Cité des métiersLes rendez-vous du Pôle conférence (sur inscription sur www.citedesmetiers.re Pour chaque conférence (d'une heure maximum), des enseignants et des étudiants présenteront les qualités à avoir et/ou à développer pour ce type de formations, le contenu des formations, les poursuites d'études possibles, les métiers et débouchés. Suivront ensuite des échanges entre le public et des enseignants et étudiants. Zinfos974 Lu 60 fois







Dans la même rubrique : < > Le collectif de militants de gauche de St-Paul soutient Joseph Sinimalé 2ème conférence de presse de la Nouvelle Réunion