Santé ​5 019 cas de dengue depuis le début de l'année à La Réunion

"Ne laissons pas la dengue passer l’hiver, ensemble, luttons contre les moustiques !", c'est le mot d'ordre des autorités sanitaires alors que 5 019 cas de dengue ont été confirmés depuis le début de l’année 2018 et que 325 nouveaux cas ont été diagnostiqués la semaine dernière.



L’épidémie continue dans l’Ouest et le Sud. Les conditions météorologiques actuelles restent encore favorables aux moustiques, surtout dans les bas de l’île. L’objectif est d’empêcher la circulation du virus durant l’hiver afin d’éviter une épidémie de plus grande ampleur au cours de l’été prochain, indique la préfecture.



Aussi, les autorités sanitaires appellent à une mobilisation collective : protection individuelle contre les piqûres de moustiques et élimination des gîtes larvaires par tous.



Chacun doit lutter contre les moustiques :

• Se protéger des piqûres (répulsifs, vêtements longs).

• Éliminer les lieux où les larves se développent et vider tout ce qui peut contenir de l’eau.

Si vous avez une forte fièvre, des douleurs articulaires, des maux de tête, une grande fatigue : consulter immédiatement un médecin.



Situation épidémiologique au 19 juin 2018 (données de la Cire OI, Santé Publique France)



Du 4 au 10 juin (données de la semaine dernière en cours de consolidation), 325 cas de dengue ont été diagnostiqués et sont répartis dans les zones suivantes :



- Dans l’ouest : Bois de Nèfles et La Plaine (73 cas), Saint-Paul, Gare routière et Étang (40 cas), Le Port (39 cas), La Possession (39 cas), Saint-Gilles-les-Bains (35 cas), Saint-Leu (23 cas), Saint-Gilles-les-Hauts (9 cas), La Saline (6 cas).



- Dans le sud : Ravine des Cabris (12 cas), Saint-Pierre (8 cas), Etang-Salé (7 cas), Saint-Louis (11 cas), le Tampon (3 cas) et Saint-Philippe (3 cas).



- Dans le nord : La Montagne (5 cas), Sainte-Clotilde (3 cas), Saint-Denis ville (4 cas) et Sainte-Suzanne (2 cas).



- Dans l’Est : Saint-Benoît (2 cas)



Au total depuis le début de l’année 2018 on enregistre :



- 16 302 consultations estimées par les médecins sentinelle pour syndrome dengue-like

- 102 hospitalisations pour dengue (dont 13 personnes pour dengue sévère) A.D Lu 529 fois





