Culture ​3e Nuit de la lecture le samedi 19 janvier 2019



Ainsi, le samedi 19 janvier, dès la tombée de la nuit, les bibliothèques, premier réseau culturel de proximité ainsi que les librairies et l’ensemble des points de lecture, nous invitent à découvrir leurs collections, papier et numérique pour échanger et jouer ensemble avec les idées et les mots.



Organisée en collaboration avec les différents acteurs du livre et de la lecture, cette Nuit souligne combien l’accès libre et diversifié aux livres est un enjeu majeur de démocratisation et d’autonomie des citoyens pour devenir et continuer à être « Tous lecteurs ! ».



Les livres et les débats d’idées en favorisant la liberté d’expression, nous nourrissent et nous permettent de mieux répondre aux enjeux de notre société. Grâce au dynamisme des initiatives offertes, cette Nuit de la lecture invite chacun de nous à emprunter le chemin de la découverte des mots, dès notre plus jeune âge et cela, tout au long de notre vie et quelle que soit notre situation.



À La Réunion, dans neuf communes, 8 médiathèques et 6 bibliothèques ainsi que 5 librairies, participent à cette 3e Nuit de la lecture : Saint-Denis, Sainte-Suzanne, Saint-André, Bras-Panon, Saint-Joseph, Saint-Pierre, Le Tampon, Saint-Paul et le Port, proposant plus de quarante événements s’adressant à la petite enfance, aux adolescents et aux familles.



Cette année encore, les professionnels du livre se sont mobilisés afin de proposer une gamme étendue de propositions associant au livre d’autres arts et notamment, la musique et les arts plastiques.



Soirée conte, fabrication d’un coffre à trésor où déposer livres et rêves à la médiathèque du Sud sauvage, goûter lecture et atelier autour du portrait avec le graffeur MEO à la médiathèque du Tampon, fabrication de couleurs et création d’un tableau familial à la médiathèque Leconte de Lisle à Saint-Paul, mise en musique de la bande dessinée de Thierry Murrat « Les larmes de l’assassin » à la médiathèque Say du Port, ou encore découverte de la réalité virtuelle avec l’équipe de la médiathèque de Bras Panon.



La médiathèque de Saint-Joseph qui avait ouvert ses portes au public pour la première fois le dimanche 28 janvier 2018 fêtant à cette occasion la 2e Nuit de la lecture, a reçu en décembre 2018, le Grand prix Livres hebdo des bibliothèques francophones.

L’équipe de la médiathèque vous propose pour cette 3e Nuit de la lecture une rencontre avec Elodie Lauret autour de son premier roman ; un fonker avec Kaf yab lo maroner et Annie Wartelle puis Jérôme Courtaud ; enfin, un récital de Paël Gigan qui chantera Mercedes Sosa.



Préparez votre Nuit en consultant sur l’open agenda géolocalisé



Le programme complet des 9 villes réunionnaises qui participent à cet événement :



