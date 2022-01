La grande Une ​231 000 Réunionnais risquent de perdre leur pass sanitaire d’ici lundi

Faute de dose de rappel, 800.000 Français risquent de voir leur pass sanitaire désactivé à partir de lundi. À La Réunion, près de 231.000 personnes éligibles n’ont pas encore reçu cette troisième injection. Par Sophie Fontaine - Publié le Jeudi 13 Janvier 2022 à 12:18





À cette date, les personnes qui n’auront pas fait leur rappel alors qu’elles sont à 7 mois ou plus de leur seconde injection verront leur passe sanitaire invalidé.



209 000 Réunionnais ont reçu leur dose de rappel



À La Réunion, les autorités mettent en œuvre, depuis son déploiement,



“Une dynamique d’augmentation est observée cette dernière semaine, notamment concernant les doses de rappel”, a indiqué l’ARS mardi dernier. Le dernier bilan montre que plus de 209.000 Réunionnais ont réalisé leur rappel.



Ce sont par ailleurs 231.000 personnes éligibles au rappel à 3 mois qui ne l’ont toujours pas effectué. Ces derniers ne disposent plus que de trois jours pour y remédier, au risque de perdre leur pass sanitaire.



À l’échelle nationale, ce sont près de 800.000 personnes éligibles qui devaient “réaliser leur rappel pour conserver leur pass sanitaire”, avait indiqué le ministère de la Santé le 9 janvier.



