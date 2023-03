A la Une . ​22 personnes périssent au cours d'une traversée de Madagascar vers Mayotte

Une embarcation a chaviré sur la côte nord-ouest de Madagascar faisant 22 morts et 23 rescapés. Par PJ - Publié le Lundi 13 Mars 2023 à 14:45

Le naufrage d’une vedette au large de Madagascar a fait 22 morts et 23 rescapés. L’embarcation surchargée de passagers, principalement des immigrants clandestins, de la marchandise de contrebande et des bidons d’essence, a chaviré aux environs de Nosy Faly, une petite île près de Nosy Be sur la côte nord-ouest de Madagascar.



Des pêcheurs à bord de leurs pirogues à balancier se sont rendus sur les lieux et ont pu ramener à terre 23 survivants, Vingt-deux corps ont été repêchés flottant à la surface.



Les raisons du naufrage ne sont toujours pas connues des autorités malgaches. Par ailleurs, ces types de bateaux sont connues pour effectuer cette traversée vers Mayotte avec à leur bord des passagers clandestins, des marchandises de contrebande… et des bidons d’essence pour le trajet.



Dès leur sauvetage, les rescapés se sont enfuis pour ne pas avoir affaire à la police malgache qui réprime les tentatives d'entrées clandestines sur le territoire.