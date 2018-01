Courrier des lecteurs ​20ème édition du concours international de poésie





Ce que vous pouvez lire sur le site de l'académie de la Réunion DACC :



20ème édition du concours international de poésie en langue française pour les lycéens



Poésie en liberté propose jusqu'au 7 avril 2018 la 20ème édition du concours international de poésie de langue française via internet pour les lycéens, étudiants, apprentis et tous les jeunes en formation de 15 à 25 ans, de tous les pays.



Affiche Poésie en liberté 2018



Poésie en liberté est un concours international de poésie en langue française :

- sujet et forme libres,

- participation gratuite,

- participation ouverte à toute personne scolarisée de 15 à 25 ans de tout parcours, de tout pays.



La participation se fait exclusivement en utilisant le formulaire publié sur le site Poésie en liberté.

L'affiche et le règlement du concours sont à télécharger.



Pour tout renseignement, merci de contacter la correspondante Poésie en liberté à La Réunion :



Lucie MAYOT-CRESCENCE : maguybass@gmail.com

