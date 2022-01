​2022 débute par trois féminicides en France

Il est aux alentours de 5h00 du matin ce samedi 1er janvier lorsque Eléonore P. est retrouvée morte au pied de son immeuble dans le Maine-et-Loire. La militaire de 27 ans a été tuée de plusieurs coups de couteau.



Poignardée devant l'immeuble



La victime et son compagnon célébraient le passage à la nouvelle année chez le frère de celui-ci, lorsqu’au cours de la soirée arrosée, l’homme a commencé à se montrer “agressif et violent”, indique LePoint.



Tandis que son frère contactait la gendarmerie, le compagnon “a violemment sorti la victime de l’appartement et lui a donné plusieurs coups de couteau sur le palier", a décrit le parquet de Saumur.



"Un homme a tué sa compagne à coups de couteau"



Il est aux environs de 8h30 lorsqu’une femme agée de 56 ans est elle aussi retrouvée morte, au domicile de son compagnon, à Labry en Meurthe-et-Moselle. Elle aussi a reçu plusieurs coups de couteau.



Suite à une dispute, le voisinage du couple aurait prévenu la police, qui se rend sur place. À leur arrivée, ils découvrent le corps sans vie, un couteau planté dans la poitrine.



"Un homme a tué sa compagne à coups de couteau et la police a découvert le corps à la suite d’un appel du voisinage qui avait entendu les bruits provenant d’une dispute", a confirmé le procureur de la République de Nancy à Lorraine Actu.



La victime et son compagnon se fréquentaient depuis quelques mois. L’homme aurait tenté de mettre fin à ses jours avant d’être interpellé sur place par les forces de l’ordre. Il a été placé en garde à vue et a reconnu les faits.



Un corps sans vie retrouvé dans le coffre d’une voiture



À Nice, ce même samedi, le corps sans vie d’une femme de 45 ans a été découvert dans le coffre d’une voiture.



Le maire de la ville, Christian Estrosi, a fait savoir son indignation sur les réseaux : "Dévasté après la découverte, à Nice, du corps d’une femme qui aurait été tuée par son ex-compagnon. Je veux dénoncer l’horreur de cet assassinat", a-t-il indiqué.



Son ​ex-compagnon, l’auteur présumé des faits, s’est rendu aux forces de l’ordre le soir même. Il a indiqué qu’une dispute avait éclaté avec la victime et affirmé également qu’il ne savait pas dans quel état elle se trouvait, selon l’Obs.



Il a ensuite conduit les policiers sur les lieux où le corps a été découvert, dans le coffre d'une voiture appartenant à leur fils aîné.



Selon les premiers éléments, la victime aurait été tuée par étranglement.



Une enquête a été ouverte par le parquet de Nice pour "homicide volontaire par conjoint". Le sexagénaire et son fils ont été placés en garde à vue, rapporte Nice-Matin.



En 2021, ce sont 113 victimes ont été enregistrés en France.