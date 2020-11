A la Une . ​2 enfants réunionnais auraient été maltraités en famille d’accueil en métropole

Une Réunionnaise dénonce des violences qui auraient été commises sur ses petits-enfants alors qu'ils étaient placés pendant 4 ans en famille d'accueil en métropole. Elle cherche aujourd'hui à les récupérer. Une plainte a été déposée, les marmailles ont été placés dans d'autres foyers. Par Soe Hitchon - Publié le Jeudi 5 Novembre 2020 à 11:54 | Lu 722 fois

L’histoire est bien triste si elle s’avère vraie. Deux garçons âgés de 7 et 12 ans auraient subi des actes de violences, des insultes et auraient été privés de nourriture alors qu’ils étaient placés, pendant 4 ans, en famille d’accueil dans la ville de Laval en métropole. Ils auraient révélé la maltraitance à leur mère, alcoolique, qui a perdu la garde de ses enfants lorsqu’ils étaient petits.



Ces violences, les frères les lui ont décrites mais c’est également à leur sœur, placée dans une autre famille, qui affirme avoir été témoin de certains actes lorsqu’elle leur rendait visite. Elle en aurait informé son éducatrice. Le plus grand, des bleus au visage, aurait aussi parlé de coups de fourchette infligés à son petit frère. Il y a une semaine, la mère des enfants a donc déposé une plainte au commissariat et les enfants ont été placés ailleurs, dans des familles différentes.



Comment ces faits n’avaient-ils pas été révélés plus tôt ? La famille d’accueil aurait menacé de séparer les deux frères s’ils révélaient les sévices qu'ils subissaient.



Une grand-mère dionysienne qui veut récupérer ses petits-enfants



C’est la grand-mère des enfants qui raconte les avoir gardé lorsqu’ils étaient à La Réunion mais avoue les avoir envoyés en métropole avec leur mère pour "leur faire du bien". Une décision qu’elle regrette aujourd’hui. Elle souhaite obtenir la garde des enfants à nouveau et les ramener à ses côtés. La dionysienne appelle donc à l’aide aux associations susceptibles de la conseiller.



