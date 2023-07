​14 Juillet : Où voir les feux d’artifice ?

Importé d’Asie, le feu d'artifice est devenu une tradition de la fête nationale en France. C’est d’ailleurs. Si plusieurs villes de l’Hexagone y ont renoncé cette année en raison de risques d’incendie et d’émeute, à La Réunion les communes sont nombreuses à avoir prévu un spectacle pyrotechnique à l’occasion de ce 14 juillet.



À Saint-Denis, le feu d’artifice sur le thème des musiques de film a lieu à partir de 20h00 sur le Barachois ce vendredi.



À Saint-Paul, la soirée de commémoration de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 se clôture en beauté par un feu d’artifice sur la place du débarcadère.



A Saint-Leu, le discours du maire laisse place à un feu d'artifice à partir de 19h50 sur le port.



Aux Avirons, un feu d'artifice est prévu à 19h ce vendredi au complexe sportif de la ville.



La soirée festive organisée par la ville de l’Étang-Salé s'achève par un show pyrotechnique prévu à 21h00.



La ville de Saint-Louis n’organise non pas un mais deux évènements à l’occasion de la fête nationale et autant de feux d’artifice. Le premier aura lieu ce vendredi 14 juillet à Saint-Louis à partir de 22h30, le second le dimanche 16 juillet à partir de 22h00 à La Rivière.



Cérémonie et concerts sont au programme de cette fête nationale à Cilaos. La soirée se clôtura par un feu d’artifice donné à la Mare à jonc à partir de 21h45.



Saint-Pierre célèbre la fête nationale ce jeudi 13 juillet sur le front de mer et promet un spectacle pyrotechnique féérique sur le front de mer à partir de 22h00.



Au Tampon, après un show artistique, un feu d’artifice est à admirer à partir de 19h00 sur le parvis de la mairie.



A Saint-Joseph, le ciel illuminé est à scruter dès 20h00 à la Caverne des Hirondelles, de quoi en prendre plein les yeux avant d’en prendre plein les oreilles avec les nombreux artistes attendus pour une ambiance peï.



Sainte-Rose fête “l’unité” et après une journée bien remplie en activités, la ville donne rendez-vous au public à partir de 23h00 pour assister au feu d’artifice.

Plaine des Palmistes



La Plaine des Palmistes célèbre la fête nationale ce jeudi 13 juillet. Le feu d'artifice est prévu pour 20h00.



Saint-Benoît promet un feu d’artifice grandiose, à venir admirer à partir de 20h00 sur l'esplanade du front de mer.