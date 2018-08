​[VIDEO] Les rappeurs Booba et Kaaris provoquent une violente bagarre à l'aéroport d'Orly

La scène a été filmée par de nombreux voyageurs totalement abasourdis. Hier après-midi dans une salle d'embarquement de l'aéroport d'Orly, les deux rappeurs Booba et Kaaris, entourés chacun de plusieurs proches, en sont venus aux mains devant des employés de duty-free et des voyageurs médusés par cette violente bagarre.



Les deux artistes ont été placés en garde à vue et sont toujours auditionnés ce jeudi matin. La société Aéroports de Paris a porté plainte. Coïncidence, les deux rappeurs qui se détestent devaient se produire mercredi soir à Barcelone, dans deux boîtes de nuit.



14 personnes ont au total été interpellées par la police aux frontières après cette bagarre générale. Deux blessés légers étaient à déplorer.



Des vols ont été retardés de 15 à 30 minutes après cette altercation et les passagers qui devaient s’enregistrer dans ce hall 1 ont été temporairement dirigés vers une autre aile de l’aérogare d'Orly, le temps de l’intervention des forces de l’ordre et des secours.