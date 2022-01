"Quoi de neuf me demande un ami en mp"...



"Bof ! C'est un dimanche, blasé.." que je lui réponds .et la conversation se poursuit :

"N'oublie pas le feuilleton Zemmour/Marine"...

Comme désireux de me remettre dans le cours de l'histoire qui se joue.

Pas branché, je lui demande"où et quand ?

Je pensais à un tête à tête télévisé" programmé.

"En continu sur les TV qu'il me dit".

"Ah bon, ce "bâtard" de Zem en fait du Zèle.. et lui aura fait beaucoup de mal avec toutes ces trahisons. Fé pitié mi trouv'... que je lui dis alors.

A ce rythme, la blondasse trépasse !

Ceci dit, pour redonner de l'humain à notre échange.

Lui :" elle qui a mis les couches à Marion".



Pour ne pas être dramaturge...



Moi: "Bah! Nous sommes nombreux à avoir mis des couches à beaucoup et qui nous pètent à la figure..."



C'est le propre de l'humain et ça continue.."

J'arrête là, le reste est top secret.."