​« Si vis Pavel, para bellum » si tu veux la paix, prépare la guerre !

Quel paradoxe, qui s’est depuis deux mille ans s’avère être une sottise quand l’histoire nous rappelle toutes les guerres ayant détruit depuis l’époque où il a été prononcé. Il y a tant de guerres préparées depuis l'Empire romain, entre la guerre de Troie, les conquêtes d’Alexandre le Grand, les croisades, la guerre de cent ans, la guerre d’indépendance des États Unis, 1er et 2eme guerre mondiale, guerre d’Indochine, guerre d’Algérie, guerre du Golf... la liste est si longue et l’adage continue dès lors que la vente d’armes profitera à certains et fera le malheur des autres.



Quand bien même, cette phrase ferait appel à une certaine sagesse chez certains gouvernants, je ne pense pas que Vladimir Poutine soit un sage bien au contraire ! Dictateur, spécialiste de la Propagande et paranoïaque dangereux depuis plusieurs décennies, ayant brisé tant d’espérance et de démocraties, et décimé sans aucun remord tant de populations civiles innocentes !



Cet ignoble personnage ancien officier du KGB qui a raté sa carrière d’espion, aspire aux conflits comme pour affirmer une certaine supériorité, une démonstration de force et de pouvoir au monde entier. Mais que cherche t-il exactement ? Reconstruire la grande Russie ? Se sent-il investi par une mission lorsqu’il déclare qu’il est l’ennemi du monde occidental ? Dans cette partie du monde déjà meurtrie par le passé, Poutine n’a jamais accepté l’indépendance du pays depuis l'effondrement du bloc soviétique.



Déjà dans son allocution en 2008, il déclare : « Mais qu’est-ce que l’Ukraine ? Même pas un État ! Une partie de son territoire, c’est l’Europe centrale, l’autre partie, la plus importante, c’est nous qui la lui avons donné. »



Aujourd’hui, et déterminé à « récupérer » ce territoire qu’il refuse de reconnaître comme tel, il reconnaît la souveraineté des séparatistes pro Russes pour l’aider à anéantir ce pays. Il a les mains libres puisque l’Ukraine ne faisant par partie de l’OTAN, Poutine ne craint pas les représailles de l’Alliance. Les pays baltes sont inquiets car à proximité des évènements mais protégés par l'Otan.



Les premières sanctions prises par l’ensemble de la communauté internationale contre la Russie et Poutine, auront du mal à arrêter ce fou, dont on peut réellement craindre qu’il use de son ultime pouvoir : l’arme nucléaire !