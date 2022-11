La grande Une ​"Qu'il retourne en Afrique": les sanctions prononcées à l'encontre de Grégoire de Fournas

Le bureau de l'Assemblée nationale a tranché. Le député Grégoire de Fournas est exclu durant 15 jours et verra son indemnité de député réduite de moitié durant deux mois. Par LG - Publié le Samedi 5 Novembre 2022 à 08:32

Sidération dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale jeudi dernier. Alors que le député Carlos Martens Bilongo questionne le gouvernement sur le sort d’un bateau de migrants, un autre député crie "qu'il(s) retourne(nt) en Afrique". Les députés de la France insoumise, du même groupe que Carlos Martens Bilongo, s’indigne immédiatement avant d’être rejoint par les bancs des groupes PS, EELV, GDR puis les groupes Renaissance, MoDem, Horizons et LIOT. Dans la foulée, plusieurs députés de gauche se lèvent et scandent "dehors" en désignant le député RN.



Egalement abasourdie, la présidente de l’Assemblée Yaël Braun-Pivet demande quel député a pu faire cette déclaration avant de suspendre la séance pour clarifier la situation.



Après le tollé suscité et malgré la version donnée par le député du Rassemblement national qui a expliqué qu’il désignait le bateau et non le député Carlos Martens Bilongo, le bureau de l’Assemblée devait statuer sur son sort ce vendredi après-midi.



Yaël Braun-Pivet : "Le libre débat démocratique ne saurait tout permettre"



Le député de la 5ème circonscription de Gironde a donc été exclu pour 15 jours. Concrètement, il lui est interdit de prendre part aux travaux de l'assemblée mais aussi de s'y rendre tout simplement. Il est aussi privé de la moitié de son indemnité parlementaire durant deux mois. Selon le règlement de la chambre basse du Parlement, il s'agit de la sanction la plus sévère qui pouvait lui être infligée. La sanction a été votée à l'unanimité par le bureau alors que les députés RN présents avaient choisi de ne pas participer au vote.



Yaël Braun-Pivet a précisé que cette sanction n'avait été prononcée qu'une seule fois depuis 1958, ajoutant que "le libre débat démocratique ne saurait tout permettre, certainement pas l'invective, l'insulte, le racisme, quelle qu'en soit la cible car il est la négation des valeurs républicaines qui nous rassemblent dans cet hémicycle".



Un rassemblement de soutien à Carlos Martens Bilongo s'est déroulé hier à côté de l'Assemblée nationale :