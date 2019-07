Politique ​"Pas d’économie sur le budget du ministère des outre-mer"

Selon un document préparatoire du débat d’orientation budgétaire, mis en ligne mardi par le ministère des finances, le budget de la mission Outre-mer sera amputé de 100 millions d’euros dès l’an prochain. Réponse du ministère des Outre-mer : "le budget du ministère des outre-mer pour l’année 2020 est préservé et ne porte aucune mesure d’économie."



"Conformément aux engagements du président de la République, pris à l’occasion de la signature des contrats de convergence et de transformation le 8 juillet dernier, le budget du ministère des outre-mer pour l’année 2020 est préservé et ne porte aucune mesure d’économie.



La capacité de l’État à répondre aux besoins des territoires est intégralement maintenue.



Les autorisations d’engagement, correspondant aux nouvelles dépenses que le ministère des outre-mer peut réaliser chaque année, sont stabilisées jusqu’en 2022.



Les crédits de paiement, qui permettent de régler des dépenses engagées précédemment, sont en revanche diminués de 100 millions d’euros en 2020. Cette diminution s’explique par le niveau d’exécution constaté en 2018 et anticipé pour 2019.



Afin d’accélérer la réalisation des projets engagés, le ministère des outre-mer poursuit un travail d’amélioration du suivi des consommations, de renforcement des capacités locales en ingénierie de projet, et de restauration des marges de manœuvre financière des collectivités.



L’objectif est de faciliter la réalisation des projets attendus par les citoyens ultramarins et la consommation des crédits. Le niveau des crédits de paiement sera réajusté en conséquence." "Conformément aux engagements du président de la République, pris à l’occasion de la signature des contrats de convergence et de transformation le 8 juillet dernier, le budget du ministère des outre-mer pour l’année 2020 est préservé et ne porte aucune mesure d’économie.La capacité de l’État à répondre aux besoins des territoires est intégralement maintenue.Les autorisations d’engagement, correspondant aux nouvelles dépenses que le ministère des outre-mer peut réaliser chaque année, sont stabilisées jusqu’en 2022.Les crédits de paiement, qui permettent de régler des dépenses engagées précédemment, sont en revanche diminués de 100 millions d’euros en 2020. Cette diminution s’explique par le niveau d’exécution constaté en 2018 et anticipé pour 2019.Afin d’accélérer la réalisation des projets engagés, le ministère des outre-mer poursuit un travail d’amélioration du suivi des consommations, de renforcement des capacités locales en ingénierie de projet, et de restauration des marges de manœuvre financière des collectivités.L’objectif est de faciliter la réalisation des projets attendus par les citoyens ultramarins et la consommation des crédits. Le niveau des crédits de paiement sera réajusté en conséquence." N.P Lu 60 fois





Dans la même rubrique : < > Macron en visite à La Réunion en octobre Annick Girardin présente le compteur emploi