La grande Une ​“Nos mots sur nos corps”, l’expo pour sensibiliser sur les violences sexistes et sexuelles

L’exposition photographique du collectif Nous Toutes 974 est visible au Bisik à Saint-Benoît jusqu’au 30 septembre. Par NP - Publié le Lundi 5 Septembre 2022 à 10:30

L’exposition itinérante pensée et réalisée par des membres du collectif féministe Nous Toutes 974, branche locale de Nous Toutes, poursuit son voyage aux quatre coins de l’île.



“Grâce à cette exposition, nous peignons nos corps de la voix de toutes celles qui accumulent les violences pour diverses raisons : leur situation de handicap, de vulnérabilité, leurs caractéristiques physiques, leur origine sociale ou géographique, leur orientation sexuelle ou identité de genre, leur situation économique, leurs croyances”, indique le collectif.



Les militantes féministes de NousToutes974 invitent chaque réunionnais·es, organisations, associations, syndicats, collectifs à découvrir l'exposition gratuite pour sensibiliser sur les violences sexistes et sexuelles envers les femmes, les enfants et les personnes LGBTQIA+. Elle est à découvrir jusqu’au 30 septembre au Bisik à Saint-Benoît.









Chaque année, le collectif organise une manifestation en novembre à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.



Cette année, à La Réunion, cette manifestation aura lieu le 27 novembre. NousToutes974 est un collectif féministe, branche locale de NousToutes, ouvert à toutes et tous, constitué d'activistes bénévoles dont l'objectif est d'en finir avec les violences de genre dont sont massivement victimes les femmes, les enfants mais aussi les personnes LGBTQIA+ à La Réunion.