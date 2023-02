La grande Une ​ Les grands excès de vitesse mis à mal par la Civic de la Gendarmerie

Lors d’une opération de contrôle effectuée ce vendredi soir à l’aide de la Honda Civic des gendarmes, d'importants dépassements de la vitesse autorisée ont été relevés. Par RL - Publié le Dimanche 12 Février 2023 à 10:22

Dans le cadre du contrôle des mobilités et plus particulièrement des contrôles vitesses programmées en vue de lutter contre l'insécurité routière lors des rassemblements de type rodéo-sauvage, plus communément appelés "pousse", les militaires des BMO de Saint-Benoît appuyés par les militaires de la BTA de Sainte-Marie ont effectué des contrôles ce vendredi.



Durant l’opération de ce vendredi, les gendarmes ont constaté d’importants excès de vitesse. Deux de plus de 50 km/h ont été relevés, avec un automobiliste qui roulait à 168 km/h et l’autre à 149 km/h.



Deux excès de vitesses compris entre 40 et 50 km/h ont également été constatés (139 km/h et 138 km/h), ainsi que deux autres excès de vitesses entre 30 et 40 km/h. Enfin, deux derniers automobilistes conduisaient à des vitesses excessives.



De nombreuses autres infractions au code de la route ont par ailleurs été relevées durant la soirée, soit :



- 11 interdiction de circulation RN2 par cyclomoteurs



- 1 stop



- 1 téléphone



- 1 antibrouillard



- 4 feux VL non conformes



- 1 non présentation BSR



- 2 MEF LOM [mise en fourrière ]

​La Honda Civic type R de la gendarmerie attire les regards