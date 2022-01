​ Haut-Rhin : Un personnel d'un centre de vaccination agressé

Un membre du personnel du centre de vaccination de la ville de Munster aurait reçu une piqûre au niveau de l’abdomen. Ses agresseurs semblaient connaître sa fonction. Ils l’attendaient à la fermeture du centre de vaccination, aux alentours de 19h30 vendredi.



Choquée, la victime a été légèrement blessée et conduite à l'hôpital. Les trois hommes ont quant à eux pris la fuite.



Le préfet du Haut-Rhin et la directrice générale de l’ARS Grand Est ont, ce samedi, "dénoncé avec la plus grande fermeté l'agression dont a été victime ce personnel du centre de vaccination de Munster. Rien ne peut justifier une telle violence."



Une enquête a été initiée dès ce samedi par la gendarmerie nationale.