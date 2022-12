A la Une . ​"Gramounes en fête" : Ne restez pas seuls pour Noël

Les familles réunionnaises ont répondu à l’opération solidaire lancée par SOS Gramounes isolés. Il reste de la place pour nos gramounes seuls dans plusieurs familles. Par NP - Publié le Vendredi 23 Décembre 2022 à 10:35





Et il reste de la place dans les coeurs et les foyers de plusieurs familles volontaires, informe l'association, notamment à Saint-André, Saint-Benoît, Sainte-Marie, Le Port, Saint-Leu, Saint-Gilles, La Plaine des Cafres, Saint-Louis, La Rivière, et Le Tampon.



Les gramounes qui souhaitent aller à la rencontre d’une famille prête à partager ce moment de fête sont invités à contacter l’association SOS Gramounes Isolés par téléphone au 0262 582 581. L’appel de l’association SOS Gramounes isolés aux familles réunionnaises a trouvé un écho dans de nombreux foyers en cette période de Noël . Une quarantaine ont répondu présents pour accueillir à leur table des personnes âgés isolées pour les fêtes, dans le cadre de l’opération "gramounes en fête". Grâce à cette opération, des gramounes seuls pourront célébrer le réveillon de Noël auprès des familles volontaires qui les recevront chez elles.Et il reste de la place dans les coeurs et les foyers de plusieurs familles volontaires, informe l'association, notamment à Saint-André, Saint-Benoît, Sainte-Marie, Le Port, Saint-Leu, Saint-Gilles, La Plaine des Cafres, Saint-Louis, La Rivière, et Le Tampon.Les gramounes qui souhaitent aller à la rencontre d’une famille prête à partager ce moment de fête sont invités à