​"Gaspillage de l'argent public"

Quelqu'un pourrait il m'expliquer pourquoi l'on s'évertue à l'aide d'engins bruyants et polluants à déplacer le sable de la plage des Roches Noires environ tous les deux mois en prévoyance de grosses pluies, alors que pendant ce temps à droite de l'esplanade de ces mêmes Roches Noires la plage à perdue deux ou trois mètres de hauteur.



Et même les maisons tout au bout du boulevard Roland Garros n'auront bientôt plus de voie d'accès jusqu'à chez elles la plage s'en étant allée a cet endroit aussi. Ne pourrait on faire en sorte de remblayer cette plage par quelques camion de ce sable qui mettrait un peu plus longtemps peut être a revenir à son point de départ, car malheureusement cela semble inéluctable ???